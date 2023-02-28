Одна из лучших теннисисток Украины Элина Свитлолина уже почти год не выходит на корт. Всему причина – беременность спортсменки, ушедшей в декрет после вылета из турнира в Майами.

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В октябре Элина родила дочь Скай от известного французского теннисиста Гаэля Монфиса. Украинка решила не откладывать возвращение в большой спорт.

Недавно Свитолина анонсировала возвращение на корт, но не называла дату. Теперь украинка намекнула об этом на своей странице в инстаграм. Элина опубликовала фото дочери с кукольным кроликом в футболке с надписью "Ролан Гаррос".



Дочь Свитолиной с куклой / instagram.com/elisvitolina

Вероятно, таким образом спортсменка дает понять, что она планирует принять участие в турнире Grand Slam в Париже. В этом году Ролан Гаррос пройдет с 28 мая по 11 июня.

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Напомним, что за свою карьеру Элина дважды играла в полуфинале Grand Slam – на Уимблдоне и US Open в 2019 году. А за год до этого она выиграла Итоговый турнир WTA. Также на ее счету еще четыре трофея и бронзовая медаль Олимпиады-2020.