Возвращение лидера: Ломаченко возобновил тренировки после поражения Лопесу – видео
Экс-чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернулся к тренировкам после поражения Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).
Соответствующий пост Василий опубликовал в общем инстаграме с Александром Усиком.
"К Новому Году все готовятся по-разному, – говорится в подписи.
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Ломаченко проиграл Лопесу
В ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.
Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все свои три чемпионских пояса.
Добавим, что Лопес даже не размышляет, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.
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