Экс-чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) вернулся к тренировкам после поражения Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО).

Соответствующий пост Василий опубликовал в общем инстаграме с Александром Усиком.

"К Новому Году все готовятся по-разному, – говорится в подписи.

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Ломаченко проиграл Лопесу

В ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все свои три чемпионских пояса.

Добавим, что Лопес даже не размышляет, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.