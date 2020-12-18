Ломаченко хочет провести бой против чемпиона WBC
Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) готов боксировать и с другими звездами легкого веса, в частности с чемпионом WBC Девином Хейни (25-0, 15 КО).
Об этом Ломаченко рассказал на странице LOMUS official.
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Возможен ли бой с Хейни? Я сомневаюсь, что у нас получится, что у Боба получится организовать этот бой. Я не против. Я не против и с другими побоксировать – я за. Просто они находятся на разных платформах, на разных площадках. Если у них получится организовать этот бой, то я не против,
– заявил Ломаченко.
Ломаченко проиграл Лопесу
В ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.
Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.
Добавим, что Лопес даже не размышляет, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.
Кто такой Девин Хейни?
Американский боксер, выступающий во втором полулегком, легком и первом полусреднем весовых категориях. Чемпион мира в легком весе по версии WBC (с 2019 года по настоящее время). Экс-чемпион мира по версии WBC (2019), чемпион по версиям WBC International (2019), WBA International (2019), WBO Inter-Continental (2019), IBF North American (2018/19), USBA (2018) в легком весе. В профессиональной карьере провел 24 поединка и показал 100-процентный результат – 24 победы, из них 15 завершил нокаутом.
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