Украинский экс-чемпион мира Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) после поражения от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) готов боксировать и с другими звездами легкого веса, в частности с чемпионом WBC Девином Хейни (25-0, 15 КО).

Об этом Ломаченко рассказал на странице LOMUS official.

Смотрите также Я не проиграл этот поединок: Ломаченко впервые заговорил после боя с Лопесом

Возможен ли бой с Хейни? Я сомневаюсь, что у нас получится, что у Боба получится организовать этот бой. Я не против. Я не против и с другими побоксировать – я за. Просто они находятся на разных платформах, на разных площадках. Если у них получится организовать этот бой, то я не против,

– заявил Ломаченко.

Ломаченко проиграл Лопесу

В ночь с 17 на 18 октября Лопес одержал победу над Ломаченко в Лас-Вегасе. Бой продлился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три свои чемпионские пояса.

Добавим, что Лопес даже не размышляет, чтобы провести бой-реванш с украинцем Ломаченко.