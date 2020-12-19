Ексчемпіон світу у легкій вазі українець Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) повернувся до тренувань після поразки Теофімо Лопесу (16-0, 12 КО).

Відповідний пост Василь опублікував у спільному інстаграмі з Олександром Усиком.

"До Нового Року всі готуються по-різному, – йдеться у підписі.

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Ломаченко програв Лопесу

У ніч з 17 на 18 жовтня Лопес здобув перемогу над Ломаченком у Лас-Вегасі. Бій тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Додамо, що Лопес навіть не роздумує, щоб провести бій-реванш з українцем Ломаченком.