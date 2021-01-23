Бывший форвард Реала Рауль, работающий в молодежной команде, может возглавить Королевский клуб.

Об этом сообщает AS. Руководство Реала видит в испанце главного кандидата на замену Зинедина Зидана.

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Среди других кандидатур руководство команды рассматривало Маурисио Почеттино, который недавно подписал контракт с ПСЖ и бывшего тренера Реала Жозе Мауриньо, который сегодня работает в Тоттенхэме.

Издание отмечает, что таким образом, Рауль останется единственным кандидатом, если Зидану укажут на дверь.

Что известно об отставке Зидана

Зинедин Зидан заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию. Француз подвергается большой критике за неудачные результаты команды в последнее время.

Однако, по имеющейся информации, президент Реала Флорентино Перес принял решение дать своему протеже отсрочку до конца сезона, чтобы позволить побороться за трофеи Лиги чемпионов и Ла Лиги.