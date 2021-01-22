Спортивный суд Серии А принял решение об окончательном счете в матче 1/8 финала Кубка Италии, в котором Рома уступила Специи.

Команда Фонсека проиграла со счетом 2:4, а в экстра-тайме португалец сделал шестую замену, вместо разрешенных пяти. Спортивный суд Италии формально изменил счет – 3:0 в пользу Специи, пишет Football Italia.

К слову Рома сенсационно вылетела из Кубка Италии и может получить техническое поражение из-за ошибки Фонсеки

Что известно об ошибке Ромы

В начале экстра-тайма "джалоросси" сделали двойную замену, доведя их количество в составе столичной команды до шести.

Однако, регламент Кубка Италии не предусматривает право дополнительной замены, если поединок длится 120 минут.

Интересно, что за несколько мгновений до роковой замены капитан "волков" Лоренцо Пеллегрини предупреждал штаб Ромы, что запланированная замена будет шестой.

К слову, один из менеджеров команды – Джанлука Гомбар – уже потерял свою должность. Именно его клуб признал виновным в случившемся.