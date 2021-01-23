Колишній форвард Реала Рауль, який працює в молодіжній команді, може очолити королівський клуб.

Про це повідомляє AS. Керівництво Реала бачить в іспанцю головного кандидата на заміну Зінедіна Зідана.

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Серед інших кандидатур керівництво команди розглядало Маурісіо Почеттіно, який нещодавно підписав контракт із ПСЖ і колишнього тренера Реала Жозе Мауріньо, який сьогодні працює в Тоттенхемі.

Видання зазначає, що таким чином, Рауль залишиться єдиним кандидатом, якщо Зідану вкажуть на двері.

Що відомо про відставку Зідана

Зінедін Зідан заразився коронавірусом і відправився на самоізоляцію. Француз піддається великій критиці за невдалі результати команди останнім часом.

Однак, за наявною інформацією, президент Реала Флорентіно Перес прийняв рішення надати своєму протеже відстрочку до кінця сезону, щоб дозволити поборотися за трофеї Ліги чемпіонів і Ла Ліги.