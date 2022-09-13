Когда вернется Бущан: вратарь Динамо назвал сроки восстановления

Георгий травмировал мениск в матче Лиги Европы против Фенербахче. Футболист точно пропустит ближайшие матчи сборной Украины, а также вернется перед зимней паузой.

В четверг Динамо потерпело досадное поражение в Лиге Европы от Фенербахче. Команда Мирчи луческу не только пропустила решающий гол в компенсированное время, но и потеряла нескольких игроков.

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Да, всю игру в Стамбуле с травмой отыграл кипер Георгий Бущан. Медицинское обследование показало травму мениска. Сам вратарь Динамо рассказал о своем сроке обновления.

Самочувствие – более-менее. По факту вышла золотая середина. Ранее уже оперировавшийся мениск по сути сохранили, вырезав половину. Передняя крестообразная связка оказалась переросшей, но уцелела. Накопилось много жидкости, но это не критично. Восстанавливаться – минимум полтора месяца,

– рассказал Бущан.

Таким образом, участие Георгия в матчах сборной Украины в Лиге наций исключено. Ему на замену Петраков вызвал Анатолия Трубина и дебютанта Евгения Волынца . Правда, вратарь Колосса не сыграет в гостях против Шотландии из-за отсутствия британской визы.

Путь Украины в Лиге наций

В трех турах подопечные Петракова завоевали 7 очков и лидируют в своей группе Лиги В. Следующий соперник "сине-желтых" в лице Шотландии уступает нашей команде лишь один балл - 6 пунктов.

Ирландия и Армения с четырьмя и тремя очками идут на третьем и четвертом местах соответственно.

В первом туре Украина минимально обыграла Ирландию на выезде (0:1).

В следующем матче "сине-желтые" разгромили Армению – 3:0. А вот третий матч в Лиге наций наша сборная закончила мировой 1:1 с Ирландией.

В сентябре "сине-желтых" ожидают три матча - на выезде с Шотландией (21 сентября), на выезде с Арменией (24 сентября) и "дома" с шотландцами (27 сентября).

Бущан дебютировал за сборную в 2020 году и почти сразу стал основным кипером. В составе "сине-желтых" Георгий провел 18 матчей, в том числе пять – на Евро-2020.