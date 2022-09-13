В четверг Динамо потерпело досадное поражение в Лиге Европы от Фенербахче. Команда Мирчи луческу не только пропустила решающий гол в компенсированное время, но и потеряла нескольких игроков.
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Да, всю игру в Стамбуле с травмой отыграл кипер Георгий Бущан. Медицинское обследование показало травму мениска. Сам вратарь Динамо рассказал о своем сроке обновления.
Самочувствие – более-менее. По факту вышла золотая середина. Ранее уже оперировавшийся мениск по сути сохранили, вырезав половину. Передняя крестообразная связка оказалась переросшей, но уцелела. Накопилось много жидкости, но это не критично. Восстанавливаться – минимум полтора месяца,
– рассказал Бущан.
Таким образом, участие Георгия в матчах сборной Украины в Лиге наций исключено. Ему на замену Петраков вызвал Анатолия Трубина и дебютанта Евгения Волынца . Правда, вратарь Колосса не сыграет в гостях против Шотландии из-за отсутствия британской визы.
Путь Украины в Лиге наций
- В трех турах подопечные Петракова завоевали 7 очков и лидируют в своей группе Лиги В. Следующий соперник "сине-желтых" в лице Шотландии уступает нашей команде лишь один балл - 6 пунктов.
- Ирландия и Армения с четырьмя и тремя очками идут на третьем и четвертом местах соответственно.
- В первом туре Украина минимально обыграла Ирландию на выезде (0:1).
- В следующем матче "сине-желтые" разгромили Армению – 3:0. А вот третий матч в Лиге наций наша сборная закончила мировой 1:1 с Ирландией.
- В сентябре "сине-желтых" ожидают три матча - на выезде с Шотландией (21 сентября), на выезде с Арменией (24 сентября) и "дома" с шотландцами (27 сентября).