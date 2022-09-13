Вратарская проблема остается
Дебютант "сине-желтых" не сможет выйти на футбольное поле из-за проблем с визой. Представители сборной Украины банально не успевают оформить британскую визу 29-летнему голкиперу Колоссу.
К теме Пополнение в сборной: Петраков дозвал Соболя в ряды национальной команды
Поэтому вратарь не поучаствует в выездной игре против Шотландии.
Однако Евгений Волынец останется в лагере национальной команды. Ведь впереди у сборной еще два поединка Лиги наций против Армении (24 сентября на выезде) и Шотландии (29 сентября дома).
Напомним, Волынец получил дебютный вызов в украинскую сборную после травмы голкипера Динамо Георгия Бущана. Также в национальную команду был вызван вратарь Шахтера Анатолий Трубин.
Как сборная Украины стартовала в Лиге наций
- В трех турах подопечные Петракова получили 7 очков и лидируют в группе. Следующий соперник "сине-желтых" уступает нашей команде только один балл – 6 пунктов.
- Ирландия и Армения с четырьмя и тремя очками идут на третьем и четвертом местах соответственно.
- В первом туре Украина минимально обыграла Ирландию на выезде (0:1).
- В следующем матче "сине-желтые" разгромили Армению – 3:0. А вот третий матч в Лиге наций наша сборная закончила мировой 1:1 с Ирландией.