У четвер Динамо зазнало прикрої поразки в Лізі Європи від Фенербахче. Команда Мірчі луческу не тільки пропустила вирішальний гол у компенсований час, а ще і втратила кількох гравців.

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Так, всю гру у Стамбулі із травмою відіграв кіпер Георгій Бущан. Медичне обстеження показало травму меніска. Сам воротар Динамо розповів про свій термін відновлення.

Самопочуття – більш-менш. За фактом вийшла золота середина. Меніск, який раніше вже оперувався, по суті, зберегли, вирізавши половину. Передня хрестоподібна зв‘язка виявилася переростянутою, але вціліла. Накопичилося багато рідини, але це не критично. Відновлюватися – мінімум півтора місяця,

– розповів Бущан.

Таким чином, участь Георгія у матчах збірної України в Лізі націй виключена. Йому на заміну Петраков викликав Анатолія Трубіна та дебютанта Євгена Волинця. Щоправда, воротар Колоса не зіграє в гостях проти Шотландії через відсутність британської візи.

Шлях України в Лізі націй

У трьох турах підопічні Петракова здобули 7 очок та лідирують у своїй групі Ліги В. Наступний суперник "синьо-жовтих" в особі Шотландії поступається нашій команді лише одним балом – 6 пунктів.

Ірландія та Вірменія з 4 та 3 очками йдуть на третьому та четвертому місцях відповідно.

У першому турі Україна мінімально обіграла Ірландію на виїзді (0:1).

У наступному матчі "синьо-жовті" розгромили Вірменію – 3:0. А от третій матч у Лізі націй наша збірна закінчила мировою 1:1 з Ірландією.

У вересні на "синьо-жовтих" очікують три матчі – на виїзді з Шотландією (21 вересня), на виїзді з Вірменією (24 вересня) та "вдома" з шотландцями (27 вересня).

Цікаво знати! Бущан дебютував за національну збірну у 2020 році і майже одразу став основним кіпером. У складі "синьо-жовтих" Георгій провів 18 матчів, в тому числі п'ять – на Євро-2020.