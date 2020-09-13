13 сентября в 3 туре харьковский "Жилстрой-2" встречался с дебютантками Высшей лиги львовскими "Карпатами". Харьковские девушки показали класс и уверенно победили гостей.

Житлобуд-2 – Карпаты 7:0

Голи: Малахова, 13, Хайрулина, 21, 36, 74, Титова, 68, 86, Котяш, 89

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На классе

Активнее поединок начали хозяйки матча, пишет 24 канал. На 6-й минуте было действительно горячо у ворот гостей. Великолепную подачу с фланга завершала Калинина, но мяч пролетел мимо стойки ворот.

"Жилстрой-2" использовал высокий прессинг, который заставлял молодых "карпаток" делать ошибки. Вновь активная Калинина нанесла удар, мяч после рикошета от футболистки "Карпат" попал в перекладину. "Львицы" организованно играли в обороне и ликвидировали опасные атаки от хозяек.

Гудзик совершила невероятный сейв после удара от Хайрулиной и перевела мяч на угловой, который впоследствии стал результативным для "Жилстрой-2".

На 13-й минуте харьковский клуб таки вышел вперед в счете. Малахова оказалась самой удачливой после подачи с углового, опередила соперницу и прошила сетку ворот – 1:0.

Футболистки "Карпат" пытались создавать атаки, но хозяйки дисциплинированно играли в обороне и не дали соперницам создать опасных атак.

На 21-й минуте харьковчанки увеличили счет. Малахова удачно прошла с фланга в штрафную и отдала передачу во вратарскую, где уже была Хайрулина – 2:0.

На 36-й минуте Хайрулина решила пробить с дальней дистанции и не прогадала. Ксения нанесла удар с разворота и не оставила шансов голкиперше "Карпат" – 3:0.

За две минуты счет мог стать еще больше, футбольная фортуна была снова не на стороне Калининой – перекладина.

Больше голов в первой 45-минутке команды не забивали.

Тайм чудо-голов

После перерыва команды сделали несколько изменений в своих составах. "Жилстрой-2" продолжал больше атаковать, чем их соперницы, но "карпатки" раз за разом ликвидировали опасность у собственных ворот.

Девушки из Львова не выбивали мяч чуть дальше от ворот, а пытались отдать точную передачу на ближайшую партнершу по команде. Котяш мастерски на фланге обыграла соперницу и подала на Кравчук, которая в упор пробила во владение Гудзик, но голкиперша "Карпат" показала удивительную реакцию и разрушила планы нападающей.

На 68-й минуте перекладина в третий раз спасла львовский клуб от пропущенного гола. Уже через две минуты Титова получила мяч и нанесла пушечный удар из-за пределов штрафной, вратарь соперниц была бессильна перед таким ударом Юлии – 4:0. Это первый результативный удар опытной игрока "Жилстрой-2" после возвращения в футбол.

После пропущенного гола классную атаку провели "Карпаты", но арбитр зафиксировал положение вне игры. Хайрулина на 74-й минуте оформила хет-трик, "9" номер "Жилстрой – 2" воспользовалась ошибкой защитницы и пробила мимо голкипера – 5:0.

Чайка подала со штрафного в штрафную, где Крищишин удалось нанести удар головой, но мяч пролетел в нескольких метрах от ворот.

Триль отдала хорошую передачу на Котяш, которая нанесла мощный удар – мяч пролетел выше ворот.

Футболистки "Карпат" начали играть раскованнее, что привело к опасности у ворот хозяек. Матвиишин сильно приложила к мяч, но он пролетел чуть выше над перекладиной.

На 86-й минуте Титова оформила дубль. Она мастерски обыграла защитницу и с линии штрафной забросила "за воротничок" вратарю гостей – 6:0.

На 90-й минуте Котяш забила последний гол во встрече – 7:0.

Итоговый счет встречи – 7:0 в пользу опытных харьковчанок.

После победы "Жилстрой-2" вернул себе первое место в турнирной таблице, обе харьковские команды имеют одинаковое количество очков, но у "Житлобуда-2" лучшая разница забитых и пропущенных голов.

"Карпаты" же пока остались на 5 строчке. Несмотря на поражение от лидера еще довольно рано делать какие-то выводы в игре львовянок, которые уже одержали первую победу в Высшей лиге в прошлом матче против "Пантер" (1:0).

Жилстрой-2 – Карпаты: полный матч