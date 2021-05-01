За інформацією джерела, двоє фахівців є чинними тренерами команд Серії А. Один з них тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі, другий – екстренер Шахтаря Паулу Фонсека, який зараз працює в Ромі.
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Імена інших чотирьох фахівців не називаються.
Контракт Фонсеки з Ромою розрахований до літа цього року і поки сторони не домовилися про продовження угоди. У 2016 – 2019 роках португалець вже очолював "гірників". В Україні він завоював сім титулів, жодного разу не віддавши комусь перемогу в чемпіонаті та Кубку.
Скоріше всього, для Луїша Каштру це буде останній сезон в Шахтарі. Йому ще залишилося зіграти три матчі: проти Дніпра-1, Миная та Інгульця.
В Шахтар активно сватають Де Дзербі
- За неофіційною інформацією, Шахтар запропонував Де Дзербі дворічний контракт.
- Протягом тренерської кар'єри Де Дзербі очолював Дарфо Боаріо, Фоджу, Палермо і Беневенто. Сассуоло фахівець тренує з 2018 року. Повідомляється, що контракт 41-річного тренера з Сассуоло закінчується у червні.
- У поточному сезоні Сассуоло займає 8 місце в Серії А, зігравши 32 матчі за різницею забитих і пропущених м'ячів 54-50 і набравши 49 очок.