За інформацією джерела, двоє фахівців є чинними тренерами команд Серії А. Один з них тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі, другий – екстренер Шахтаря Паулу Фонсека, який зараз працює в Ромі.

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Імена інших чотирьох фахівців не називаються.

Контракт Фонсеки з Ромою розрахований до літа цього року і поки сторони не домовилися про продовження угоди. У 2016 – 2019 роках португалець вже очолював "гірників". В Україні він завоював сім титулів, жодного разу не віддавши комусь перемогу в чемпіонаті та Кубку.

Скоріше всього, для Луїша Каштру це буде останній сезон в Шахтарі. Йому ще залишилося зіграти три матчі: проти Дніпра-1, Миная та Інгульця.

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