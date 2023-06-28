Не только Ребров и Шевченко: как Динамо возвращало своих легенд до Ярмоленко

Киевляне часто приглашали своих легендарных футболистов после их отъездов в Европу. Вспоминаем тех, кто оформлял камбэк в Динамо и как он сложился.

Динамо наконец-то объявило о возвращение Андрея Ярмоленко. Вингер ушел из команды в 2017 году в дортмундскую Боруссию, что принесло киевлянам рекордные 25 миллионов евро.

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Для "бело-синих" возвращение выдающегося игрока в команду уже привычная ситуация. Особенно такой стратегии любит придерживается Игорь Суркис, управляющий клубом с 2002-го. 24 канал вспоминает самые известные камбеки звезд Динамо.

ВАСИЛИЙ РАЦ



Василий Рац / сайт Динамо

Хавбек провел в Киеве золотые годы в 80-х. Он был частью золотой команды Лобановского, которая в 1986 выиграла Кубок обладателей Кубков. В 1989 году Раца приобрел Эспаньол.

Правда, там Василий не задержался надолго. Проведя 11 матчей за сезон, Рац вернулся в Динамо в год и забил дважды за сезон в чемпионате СССР и стал чемпионом.

АНАТОЛИЙ ДЕМЯНЕНКО



Анатолий Демьяненко / сайт УАФ

Вместе с Рацем одним из лидеров того Динамо был защитник Демьяненко. В 1990-м Анатолий перешел в Магдебург, но после всего трех матчей присоединился к польскому Видзеву.

Там игрок сыграл только сезон и в 1992 вернулся в Динамо. Как оказалось. только на сезон, за который он забил один гол и стал чемпионом Украины.

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СЕРГЕЙ РЕБРОВ



Сергей Ребров / сайт Динамо

Впрочем, главная волна камбеков началась в 00-е. Ребров провел успешные восемь лет в Динамо, выиграв не только 8 чемпионств, но и став полуфиналистом Лиги чемпионов.

В 2000-м Сергей уехал в Европу, где поиграл за Тоттенхэмом, Фенербахче и Вест Хэмом. Впрочем, там нападающий не смог показать себя на самом высоком уровне и в 2005-м вернулся в Динамо.

В первый сезон Ребров был основным и забил 14 голов. Но постепенно игрок терял место в основе и в 2008 году перебрался в российский Рубин.

ВЛАДИСЛАВ ВАЩУК



Владислав Ващук / сайт Динамо

В том же 2005 году в Динамо вернулся и Владислав Ващук. Защитник завоевал восемь золотых медалей УПЛ вместе с Ребровым, но в 2002-м решил отправиться в Москву в Спартак.

Там Влад провел только сезон, после чего транзитом через Черноморец вернулся в Динамо. Здесь фанаты ему уже не были рады из-за решения поиграть за принципиального соперника киевлян. Впрочем, это не помешало ему сыграть еще три сезона и в одном из них стать чемпионом.

АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО



Андрей Шевченко / сайт Динамо

Конечно, наиболее резонансным был камбек Шевченко. В 90-е Андрей стал лидером Динамо, проведя в команде-гегемоне УПЛ пять сезонов. После полуфинала ЛЧ-1999 нападавшего выкупил Милан.

Там Шева стал легендой, выиграв Лигу чемпионов, Серию А и даже Золотой Мяч. Более того, Андрей еще и стал вторым голеадором "россонери" в истории. Затем последовал не слишком удачный период в Челси и символическое возвращение в Милан.

Но в 2009 году Андрей не вернулся в Киев. Несмотря на солидный возраст, Шевченко не потерялся в новом Динамо и даже забил шесть голов в еврокубках и 23 – в чемпионате за три сезона.

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АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО



Андрей Ярмоленко / сайт Динамо

Теперь же пора возвращать Ярмоленко. Воспитанник Десны отдал Динамо 10 лет и трижды становился чемпионом УПЛ. В 2017-м вингер был продан в Боруссию с надеждой на яркую карьеру в Европе.

К сожалению, там Андрея сильно подкосили травмы. Футболист провел всего сезон в Дортмунде и перешел в Вест Хэм. В Лондоне у Андрея были хорошие периоды, но те же травмы не дали ему стать основным игроком.

Затем последовал неплохой сезон в Аль-Айне под руководством Сергея Реброва. И вот теперь Андрей возвращается в Киев как минимум на два сезона. Хочется верить, что Ярмоленко порадует фанатов "бело-синим" яркой и результативной игрой.