Возвращайся в боксерский зал и будь готов: Ломаченко ответил на дерзкое заявление Лопеса
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC Franchise в легком дивизионе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) отреагировал на слова обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 13 КО), который сказал украинцу привезти все его пояса, которыми он обладает.
Ломаченко долго не медлил с ответом. Процитировал украинца официальный Instagram промоутерской компании Top Rank.
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Ответ украинца
Ранее Теофимо Лопес опубликовал новое видео в своем Instagram. Боксер снова обратился к Василию Ломаченко и призвал его принести свои чемпионские пояса WBC Franchise, WBA, WBO в здание Maddison Square Garden.
Я и фаны ждем. Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно,
– заявил Лопес.
Услышав такое смелое заявление украинец сразу ответил.
Парень, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне плевать, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе,
– ответил Ломаченко.
Ломаченко – Лопес: главное
- Бой между боксерами должен был состояться еще 30 мая на арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке в США.
- Оба боксера выступают за то, чтобы поединок состоялся со зрителями на трибунах.
- Сейчас ведутся переговоры с американской футбольной командой НФЛ "Лас-Вегас Рэйдерс". Именно на арене этого клуба может состояться поединок.
- Вероятно, на кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBA, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.
- В WBC заявляли, что встреча боксеров пройдет в сентябре. Но поединок перенесут на октябрь. Промоутер Top Rank Боб Арум заявил, что бой пройдет 3 октября. Об этом сообщает Boxing Scene.
- Сейчас поединок вообще может сорваться.