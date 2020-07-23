Ломаченко долго не медлил с ответом. Процитировал украинца официальный Instagram промоутерской компании Top Rank.

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Ответ украинца

Ранее Теофимо Лопес опубликовал новое видео в своем Instagram. Боксер снова обратился к Василию Ломаченко и призвал его принести свои чемпионские пояса WBC Franchise, WBA, WBO в здание Maddison Square Garden.

Я и фаны ждем. Принеси мои пояса. Это то, что мне нужно,

– заявил Лопес.

Услышав такое смелое заявление украинец сразу ответил.

Парень, возвращайся в боксерский зал и будь готов. Мне плевать, где состоится бой, пусть даже в твоем дворе,

– ответил Ломаченко.