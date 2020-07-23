Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відреагував на слова володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 13 КО), який сказав українцю привезти всі його пояси, якими він володіє.