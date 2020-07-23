Повертайся у боксерський зал та будь готовий: Ломаченко відповів на зухвалу заяву Лопеса
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC Franchise в легкому дивізіоні Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) відреагував на слова володаря титулу IBF Теофімо Лопеса (15-0, 13 КО), який сказав українцю привезти всі його пояси, якими він володіє.
Ломаченко довго не зволікав із відповіддю. Процитував українця офіційний Instagram промоутерської компанії Top Rank.
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Відповідь українця
Раніше Теофімо Лопес опублікував нове відео в своєму Instagram. Боксер знову звернувся до Василя Ломаченка та закликав його принести свої чемпіонські пояси WBC Franchise, WBA, WBO до будівлі Maddison Square Garden.
Я та фани чекаємо. Принеси мої пояси. Це те що мені потрібно,
– заявив Лопес.
Почувши таку сміливу заяву українець одразу відповів.
Хлопче, повертайся в боксерський зал і будь готовий. Мені плювати, де відбудеться бій, нехай навіть в твоєму дворі,
– відповів Ломаченко.
Ломаченко – Лопес: головне
- Бій між боксерами мав відбутися ще 30 травня на арені Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку у США.
- Обидва боксери виступають за те, щоб поєдинок відбувся з глядачами на трибунах.
- Зараз ведуться перемовини з американською футбольною командою НФЛ "Лас-Вегас Рейдерс". Саме на арені цього клубу може відбутися поєдинок.
- Ймовірно, на кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. До цього Ломаченко здобув титули WBA, WBA, WBO. Титул IBF все ще належить Лопесу.
- У WBC заявляли, що зустріч боксерів пройде у вересні. Але поєдинок перенесуть на жовтень. Промоутер Top Rank Боб Арум заявив, що бій пройде 3 жовтня. Про це повідомляє Boxing Scene.
- Зараз поєдинок взагалі може зірватись.