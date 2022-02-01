Бывший чемпион мира по версии WBA Ломаченко вышел на третью позицию. До недавнего времени экс-чемпион мира в трех дивизионах находился на четвертой строчке.

Стоящее Ломаченко близок к бою с Камбососом: украинец готов пойти на уступки

Возглавляет рейтинг Роландо Ромеро. Чемпионским титулом по этой версии владеет Джервонта Дэвис. Джордж Камбосос является суперчемпионом по версии WBA.

Рейтинг WBA в легком весе

1. Роландо Ромеро (США)

2. Мишель Ривера (Доминиканская республика)

3. Василий Ломаченко (Украина)

4. Мигель Васкес (Мексика)

5. Теофимо Лопес (США)

6. Уильям Сепеда (Мексика)

7. Роман Андреев (Россия)

8. Хесреэль Корралес (Панама)

9. Хесус Сарачо (Мексика)

10. Гэри Калли (Ирландия)

Ломаченко удачно закончил 2021 год