Колишній чемпіон світу за версією WBA Ломаченко вийшов на третю позицію. Донедавна ексчемпіон світу у трьох дивізіонах перебувай на четвертій сходинці.

Варте уваги Ломаченко близький до бою із Камбососом: українець готовий піти на поступки

Очолює рейтинг Роландо Ромеро. Чемпіонський титул за цією версією володіє Джервонта Девіс. Джордж Камбосос є суперчемпіоном за версією WBA.

Рейтинг WBA у легкій вазі

1. Роландо Ромеро (США)

2. Мішель Рівера (Домініканська республіка)

3. Василь Ломаченко (Україна)

4. Мігель Васкес (Мексика)

5. Теофімо Лопес (США)

6. Вільям Сепеда (Мексика)

7. Роман Андрєєв (Росія)

8. Хесреєль Корралес (Панама)

9. Хесус Сарачо (Мексика)

10. Гері Каллі (Ірландія)

Ломаченко вдало закінчив 2021 рік