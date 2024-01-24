Вместе с командой на заграничный сбор отправился один из лидеров команды и опытный футболист Андрей Ярмоленко. Правда, капитан сборной Украины тренируется по индивидуальной программе.

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Восстановление Ярмоленко

Правый вингер выполняет беговые упражнения под пристальным наблюдением физиотерапевтов "бело-синих". После чего начнет работу с мячом.

Возвращение Ярмоленко в общую группу киевлян планируется во время второй части заграничного сбора.

Напомним, что 10 октября 2023 года Андрея было прооперировано в одной из клиник Барселоны. Тогда сообщалось, что реабилитация вингера будет длиться около 4 месяцев.

Несколько дней назад Ярмоленко сам рассказал о том, как идет его восстановление от травмы.

Отметим! В этом сезоне-2023/2024 Ярмоленко провел за Динамо 9 матчей, в которых забил 4 гола и отдал один ассист. Андрей вернулся к киевлянам летом 2023-го, подписав контракт до конца июня 2025-го. Динамо закончило первую часть сезона на 5-м месте УПЛ, набрав 28 баллов в 14-ти сыгранных поединках.

Уже 26 января подопечные Шовковского проведут контрольный спарринг против Балкани. Всего известно о 8 товарищеских встречах киевлян на заграничном собрании в Турции.

С кем сыграет Динамо на сборах в Турции: