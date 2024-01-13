Опытный лидер Динамо и сборной Украины Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил концовку осенней части чемпионата. О своем восстановлении и сроках возвращения в общую группу 34-летний вингер рассказал клубной пресс-службе.

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Восстановление идет по плану

Ярмоленко отметил, что только начал беговую работу. Последующие шаги будут зависеть от скорости восстановления.

Пока нужно думать о том, чтобы вернуться к тренировкам в общей группе, ведь я только недавно начал бегать. Процесс восстановления идет нормально. С каждым днем нужно увеличивать нагрузку. Надеюсь, колено не будет реагировать болезненно, и я смогу прогрессировать. При таких травмах сложно назвать конкретную дату возвращения на поле. Но, надеюсь, если все и дальше будет идти по плану, на вторую часть сбора я буду готов,

– отметил Ярмоленко.

Сейчас врачи запрещают лидеру "бело-синих" заниматься с мячом.

С мячом работать нельзя. Только бегать и то по прямой. Если колено не будет реагировать на эту работу, то можно будет добавлять пробежки с изменением направления. И только после этого начинать работу с мячом,

– рассказал Ярмоленко.

Напомним, что в начале октября Андрей Ярмоленко был прооперирован в одной из клиник Барселоны. Тогда стало известно, что реабилитация продлится 4 месяца. Так что в начале февраля Ярмоленко должен вернуться к тренировкам в общей группе.

К слову. Динамовцы начнут подготовку ко второй части сезона на клубной базе. После чего отправятся на тренировочный сбор в Турцию. Первый спарринг запланирован на 26 января. Соперником "бело-синих" будет косовский Балкани.