Разом із командою на закордонний збір вирушив один із лідерів команди та досвідчений футболіст Андрій Ярмоленко. Щоправда, капітан збірної України тренується за індивідуальною програмою.

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Відновлення Ярмоленка

Правий вінгер виконує бігові вправи під пильним наглядом фізіотерапевтів "біло-синіх". Після чого розпочне роботу з м'ячем.

Повернення Ярмоленка до загальної групи киян планується під час другої частини закордонного збору.

Нагадаємо, що 10 жовтня 2023-го року Андрія було прооперовано в одній із клінік Барселони. Тоді повідомлялось, що реабілітація вінгера триватиме близько 4-х місяців.

Декілька днів тому Ярмоленко сам розповів про те, як триває його відновлення від травми.

Відзначимо! У цьому сезоні-2023/2024 Ярмоленко провів за Динамо 9 матчів, у яких забив 4 голи та віддав один асист. Андрій повернувся до киян влітку 2023-го, підписавши контракт до кінця червня 2025-го. Динамо закінчило першу частину сезону на 5-му місці УПЛ, набравши 28 балів у 14-ти зіграних поєдинках.

Вже 26 січня підопічні Шовковського проведуть контрольний спаринг проти Балкані. Загалом відомо про 8 товариських зустрічей киян на закордонних зборах у Туреччині

З ким зіграє Динамо на зборах у Туреччині: