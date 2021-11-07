Нервы у фанатов Миная уже не выдерживают

Поединок 14-го тура УПЛ Минай – Мариуполь мог быть сорван. А все из-за безудержных фанатов хозяев.

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Нервы болельщиков не выдержали. Они ворвались на газон после второго взятия ворот Миная на 81-й минуте. Около трех десятков фанатов хозяев выбежали на поле стадиона "Авангард" с файерами, чтобы высказать свои претензии футболистам любимой команды.



Ультрас Миная / Фото instagram.com/ultras_minaj

К счастью, их выходка не переросла в масштабное столкновение. Правоохранительным органам удалось вывести ультрас за пределы поля, уже через несколько минут поединок был возобновлен.



Файеры на футбольном поле / Фото instagram.com/ultras_minaj

Фанаты Миная выбежали на поле во время матча: видео

Минай не сумел отквитать хотя бы один гол. Мариуполь одержал убедительную выездную победу со счетом 0:2. Отметим, что было во встрече по одному удалению в обеих командах.

Это уже 8-е поражение Миная в сезоне-2021/2022. Клуб получил лишь 8 очков и занимает предпоследнее 15 место в турнирной таблице УПЛ. Такая ситуация не устраивает фанатов команды, поэтому они решили показать свое недовольство.