Полтавская "Ворскла" может солидно улучшить финансовое положение по итогам финала Кубка Украины. Футболисты получат миллион евро гонорара, если выиграют трофей.

Близкий к "Динамо" комментатор Алексей Андронов рассказал о финансовом стимуле "Ворсклы". Об этом Андронов написал в своих соцсетях, анонсируя финал.

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"Ворскла" сорвет куш

По информации Андронова, премиальные "Ворсклы" за победу составят 1 миллион евро.

Если "Ворскла" победит, то автоматически станет участником группового этапа Лиги Европы сезона 2020/2021.

Полтавчане могут проиграть все шесть матчей в Лиге Европы, но клуб получит почти 6 миллионов евро за выступления.

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Андронов пишет, что 1 миллион евро дадут футболистам.

При этом российский журналист написал, что зарплаты игроков полтавского клуба колеблются в пределах 2 – 7 тысяч евро в месяц.

Финал "Динамо" – "Ворскла" состоится в среду, 8-го июля. Начало игры в 21:30.