В среду, 8 июля, "Динамо" померяется силами с "Ворсклой" в финале Кубка Украины. Букмекеры оценили шансы команд одержать победу и стать обладателем трофея.

Динамо – Ворскла: прогноз

В полуфинальном поединке киевляне встречались с "Минаем", который выступает в Первой лиге Украины, сообщает 24 канал. Для "Миная" это был дебютный выход в полуфинал Кубка Украины. На своем пути "лисы" одолели "Калуш", "Волынь", "Львов" и "Ингулец".

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Уже на 8-й минуте киевляне размочили нули на табло. Дуенлунд обыгрался с Караваевым, который вывел его один на один с Поповичем. Датчанин своим шансом воспользовался и пробил мимо голкипера. На 39 минуте "Динамо" удвоило преимущество. Андриевский выгрыз мяч перед штрафной и отдал на ход Дуелунду. Датчанин не упустил очередную возможность и легко переиграл голкипера.

"Минай" так и не смог хотя бы один гол отыграть – убедительная победа "Динамо".

Полтавская команда же померялась силами с "Мариуполем". Обе команды обменялись голами в течение матча, но выявить победителя в основное время так и не сумели. Поэтому судьба путевки в финал решалась в серии пенальти.

У "Ворсклы" под серию пенальти произошла замена: вместо Ризныка на поле вышел 16-летний Исенко. И это сработало. Юный талант парировал 3 пенальти и вывел свою команду в финал Кубка Украины (голкипер азовцев справился лишь с двумя). Решающий 11-метровый у "Мариуполя" не смог реализовать Виктор Корниенко.

Динамо – Ворскла: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch фаворитом этого поединка считают киевлян. Так, на победу "сине-белых" можно сделать ставку с коэффициентом 1,28, а на успех команды Максимова – 9,90. Ничейный результат оценивают в 5,80.

Специалисты считают, что матч завершится уверенной победой команды из Киева – 2:0, такой результат они оценили в 6,30. На то, что киевляне будут отмечены в матче – 1,06, а "Ворскле" удастся огорчить голкипера "Динамо" – 1,88.

На показатель, что "Динамо" победит "Тотал матча больше 2,5" можно поставить с коэффициентом 1,81. На аналогичную ставку "Тотал меньше 2,5" букмекеры выставили показатель 3,85.

Букмекеры прогнозируют, что киевляне первыми откроют счет в финальной встрече. На такой показатель можно сделать ставку с коэффициентом 1,23, а на то, что первыми будут отмечены полтавские футболисты – 3,90.

Специалисты считают, что в первом тайме болельщики увидят гол от киевлян, такую ​​ставку оценили коэффициентом 1,45. По их мнению, "Ворскла" не сможет отличиться в первой части встречи, они оценили такую ​​возможность коэффициентом 1,29.

На показатель "Тотал матча 2-3 гола" можно сделать ставку с коэффициентом 2,21.