Полтавська "Ворскла" може солідно покращити фінансове становище за підсумками фіналу Кубка України. Футболісти отримають мільйон євро гонорару, якщо виграють трофей.

Близький до "Динамо" коментатор Олексій Андронов розповів про фінансовий стимул "Ворскли". Про це Андронов написав у своїх соцмережах, анонсуючи фінал.

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За інформацією Андронова, преміальні "Ворскли" за перемогу складуть 1 мільйон євро.

Якщо "Ворскла" переможе, то автоматично стане учасником групового етапу Ліги Європи сезону 2020/2021.

Полтавці можуть програти всі шість матчів у Лізі Європи, але клуб отримає майже 6 мільйонів євро за виступ.

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Андронов пише, що 1 мільйон євро дадуть футболістам.

При цьому російський журналіст написав, що зарплати гравців полтавського клубу коливаються у межах 2-7 тисяч євро на місяць.

Фінал "Динамо" – "Ворскла" відбудеться у середу, 8-го липня. Початок гри о 21:30.