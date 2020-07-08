Финал Кубка Украины сезона 2019/2020 между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" можно будет посмотреть в прямом эфире на двух каналах. Матч состоится 8-го июля в Харькове.

Кто покажет финал

Трансляцию матча между "Динамо" и "Ворсклой" будут осуществлять каналы "Футбол 1" и "UA: Первый". Об этом сообщает 24 канал.

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Матч "Динамо" – "Ворскла" начнется в 21:30.

На телеканале "Футбол 1" в 20:45 выйдет программа "Студия LIVE", которая будет посвящена финалу. В ней эксперты оценят шансы команд завоевать Кубок Украины.

Трансляция финала на канале "Футбол 1" начнется в 21:25.

Смотреть онлайн матч "Динамо" – "Ворскла" можно легально на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1", "Футбол 2" и "Футбол 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

"UA: Первый" начнет трансляцию финала в 21:27. Посмотреть трансляцию игры можно бесплатно по этой ссылке.

Путь к финалу