В субботу, 24 октября, состоится бой лидеров УПЛ – "Шахтер" сыграет против "Ворсклы". Полтавская команда пока выше в турнирной таблице, опережая "горняков" на два очка. Поэтому в случае победы – лишь увеличит отрыв. "Шахтер" же в случае победы обойдет полтавчан в турнирной таблице.

Этот матч оказался многострадальным. Изначально игра должна была состояться в Полтаве в субботу, 24 октября. И начаться в 17:00. Но Полтаву внесли в "красную" зону эпидемиологической опасности. Поэтому матч из этого города пришлось перенести. Новым местом выбрали Александрию и тамошний стадион "Ника".

Но и там матч не состоится. В итоге в УПЛ согласовали перенести игру в Киев на стадион имени Банникова. Вместе с тем изменили и время начала матча – на 14:00. Сама игра состоится без зрителей. А также системы VAR. И хозяином матча теперь является "Шахтер". При этом матч второго круга между этими командами должны провести уже в Полтаве.

"Шахтер" к этому матчу подходит в довольно хорошем настроении. Команда посреди недели одержала неожиданную победу над мадридским "Реалом" на выезде.

Как это было: "Шахтер" сенсационно победил на выезде "Реал", забив три гола: видео

Кроме того, начинает сокращаться и лазарет команды. К тренировкам в общей группе уже вернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрик, Николай Матвиенко и Сергей Болбат. Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и Фернандо сейчас работают индивидуально. Также отдельная программа у Исмаили, Евгения Коноплянки, Виктора Коваленко и Владислава Вакулы.

"Ворскла" же всю неделю могла уделить именно подготовке к матчу. Поэтому на игру против "Шахтера" должно выйти свежее.

Несмотря на это, именно "Шахтер" является явным фаворитом матча – коэффициент 1,30 на победу "горняков" от букмекерской конторы Marathonbet. На то, что "Ворскла" будет праздновать победу – 9,10. Ничья в матче – 5,25.

Возвращение значительного количества атакующих игроков команды, а также результаты "Шахтера" в последних матчах не дают сомневаться, что и в игре с "Ворсклой" будет забито немало голов – 1,66 на "тотал голов матча больше 2,5". Коэффициент на "тотал голов матча меньше 2,5" – 2,28.