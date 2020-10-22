Система видеоповторов VAR не будет использоваться на ближайшем матче "Шахтера" в чемпионате Украины. Соответствующее решение принято из-за смены города, где будет проведен матч.

Комитет арбитров Украинской Ассоциации футбола (УАФ) отменил применение системы VAR в матче 7-го тура Премьер-лиги "Шахтер" – "Ворскла". Об этом сообщает сайт УАФ.

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Почему системы VAR не будет

Матч "Шахтер" – "Ворскла" состоится на НТК им. В. Банникова в г. Киеве из-за сложной эпидемиологической ситуации в Полтаве и Александрии, куда была перенесена игра.

НТК им. В. Банникова непригоден для использования VAR.

Поэтому Комитет арбитров УАФ принял решение об отмене применения системы VAR в матче "Шахтер" – "Ворскла".

Матч "Ворскла" – "Шахтер" должен состояться в субботу, 24 октября, в 14:00.

"Ворскла" – один из лидеров чемпионата после шести туров. Полтавчане набрали с "Динамо" 14 очков и делят первую строчку. "Шахтер" имеет на два очка меньше и занимает третье м