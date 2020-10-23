У суботу, 24 жовтня, відбудеться бій лідерів УПЛ – "Шахтар" зіграє проти "Ворскли". Полтавська команда поки вище у турнірній таблиці, випереджаючи "гірників" на два очки. Тож у випадку перемоги – лише збільшить відрив. "Шахтар" же у випадку перемоги обійде полтавчан у турнірній таблиці.

Цей матч виявився багатостраждальним. Спочатку гра мала відбутися в Полтаві в суботу, 24 жовтня. І розпочатися о 17:00. Та Полтаву внесли в "червону" зону епідеміологічної небезпеки. Тому матч з цього міста довелося перенести. Новим місцем обрали Олександрію та тамтешній стадіон "Ніка".

Але й там матч не відбудеться. У підсумку в УПЛ погодили перенести гру до Києва на стадіон іменні Баннікова. Разом з тим змінили й час початку матчу – на 14:00. Сама гра відбудеться без глядачів. А також системи VAR. І господарем матчу тепер є "Шахтар". Натомість матч другого кола між цими командами мають провести вже у Полтаві.

"Шахтар" до цього матчу підходить у доволі хорошому настрої. Команда серед тижня здобула неочікувану перемогу над мадридським "Реалом" на виїзді.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

Окрім того, починає скорочуватися і лазарет команди. До тренувань у загальній групі вже повернулись Тарас Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Микола Матвієнко та Сергій Болбат. Сергій Кривцов, Жуніор Мораес і Фернандо наразі працюють індивідуально. Також окрема програма в Ісмаїлі, Євгена Коноплянки, Віктора Коваленка й Владислава Вакули.

"Ворскла" ж весь тиждень могла приділити саме підготовці до матчу. Тож на гру проти "Шахтаря" має вийти свіжішою.

Попри це, саме "Шахтар" є явним фаворитом матчу – коефіцієнт 1,30 на перемогу "гірників" від букмекерської контори Marathonbet. На те, що "Ворскла" святкуватиме перемогу – 9,10. Нічия у матчі – 5,25.

Повернення значної кількості атакувальних гравців команди, а також результати "Шахтаря" в останніх матчах не дають сумніватися, що і в грі з "Ворсклою" буде забито чимало голів – 1,66 на "тотал голів матчу більше 2,5". Коефіцієнт на "тотал голів матчу менше 2,5" – 2,28.