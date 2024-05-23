Лидер Ворсклы покинул команду: вторая серьезная потеря полтавчан
Источник:ФК Ворскла
Один из лучших форвардов в истории полтавского футбола Руслан Степанюк покинул команду, которая стала для него родной. Нападающий защищал цвета "зелено-белых" с 2020 года.
Футбольный клуб Ворскла официально сообщил об уходе своего основного нападающего Руслана Степанюка. Футболист уже успел попрощаться с командой.
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Овации для Степанюка
"Ворскляне" устроили дружеский коридор и овации для одноклубника.
"Я провел в Полтаве счастливых четыре с половиной года. Мы многое успели вместе с вами, ребята, с болельщиками, которые в любую погоду приходили на стадион, чтобы поддержать нас.
И судьба футболиста такая, что иногда хочется перемен и новых вызовов в карьере. Частичку своего футбольного сердца оставляю в Полтаве.
Буду и в дальнейшем болеть за ворсклян. Низкий поклон всем. Слава Украине!", – сказал Степанюк.
Отметим, что в нынешнем сезоне Ворскла сыграет еще один матч. 24 мая полтавчане на выезде сыграют против черкасского ЛНЗ. Однако Степанюк не сыграет в этом поединке из-за перебора желтых карточек.
Ранее о своем решении повесить бутсы на гвоздь заявил опытный Владимир Чесноков. Легенда Ворсклы останется в структуре клуба.
Карьера Степанюка в Ворскле
- Руслан Степанюк присоединился к Ворскле зимой 2020 года. За это время он сыграл за полтавскую команду 121 матч, забил 31 гол и отдал 29 ассистов.
- Вместе с "ворсклянами" Степанюк дважды становился финалистом Кубка Украины (2019/20, 2023/24).
- Пока неизвестно, где именно продолжит карьеру 32-летний форвард. В СМИ сообщалось, что Степанюк может вернуться в Верес или присоединится к Металлисту 1925.