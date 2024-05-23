Футбольний клуб Ворскла офіційно повідомив про відхід свого основного нападника Руслана Степанюка. Футболіст вже встиг попрощатися з командою.
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Овації для Степанюка
"Ворскляни" влаштували дружній коридор та овації для одноклубника.
"Я провів у Полтаві щасливих чотири з половиною роки. Ми багато чого встигли разом із вами, хлопці, з уболівальниками, які в будь-яку погоду приходили на стадіон, аби підтримати нас.
Та доля футболіста така, що інколи хочеться змін та нових викликів у кар’єрі. Частинку свого футбольного серця залишаю у Полтаві.
Буду й надалі вболівати за ворсклян. Низький уклін усім. Слава Україні!", – сказав Степанюк.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні Ворскла зіграє ще один матч. 24 травня полтавці на виїзді зіграють проти черкаського ЛНЗ. Однак Степанюк не зіграє у цьому поєдинку через перебір жовтих карток.
Раніше про своє рішення повісити бутси на цвях заявив досвідчений Володимир Чесноков. Легенда Ворскли залишиться в структурі клуба.
Кар'єра Степанюка у Ворсклі
- Руслан Степанюк приєднався до Ворскли взимку 2020 року. За цей час він зіграв за полтавську команду 121 матч, забив 31 гол та віддав 29 асистів.
- Разом з "ворсклянами" Степанюк двічі ставав фіналістом Кубка України (2019/20, 2023/24).
- Наразі невідомо, де саме продовжить кар'єру 32-річний форвард. У ЗМІ повідомлялося, що Степанюк може повернутися у Верес або приєднається до Металіста 1925.