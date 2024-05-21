Полтавская Ворскла сохранит текущий состав на следующий сезон. Однако один из ключевых футболистов сменит амплуа в клубе.

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Чеснаков завершит карьеру и будет работать в структуре Ворсклы

Центральный защитник и капитан команды Владимир Чеснаков завершит карьеру футболиста, но останется работать в структуре клуба. 36-летний игрок является воспитанником Ворсклы, провел всю карьеру в полтавской команде – 17 голов и 10 ассистов в 416 матчах.

Нападающий Руслан Степанюк еще год будет играть за Ворсклу. Он выступает за команду с января 2020-го, в этом сезоне забил 10 мячей и отдал 4 голевых в 31 матче.

Отметим, что полтавская Ворскла, которая недавно уступила в финале Кубка страны донецкому Шахтеру со счетом 1:2, находится на 8-й позиции в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги и уже потеряла шансы финишировать выше за тур до завершения сезона.