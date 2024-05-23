Футбольный клуб Ворскла официально сообщил об уходе своего основного нападающего Руслана Степанюка. Футболист уже успел попрощаться с командой.

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Овации для Степанюка

"Ворскляне" устроили дружеский коридор и овации для одноклубника.

"Я провел в Полтаве счастливых четыре с половиной года. Мы многое успели вместе с вами, ребята, с болельщиками, которые в любую погоду приходили на стадион, чтобы поддержать нас.

И судьба футболиста такая, что иногда хочется перемен и новых вызовов в карьере. Частичку своего футбольного сердца оставляю в Полтаве.

Буду и в дальнейшем болеть за ворсклян. Низкий поклон всем. Слава Украине!", – сказал Степанюк.

Отметим, что в нынешнем сезоне Ворскла сыграет еще один матч. 24 мая полтавчане на выезде сыграют против черкасского ЛНЗ. Однако Степанюк не сыграет в этом поединке из-за перебора желтых карточек.

Ранее о своем решении повесить бутсы на гвоздь заявил опытный Владимир Чесноков. Легенда Ворсклы останется в структуре клуба.

Карьера Степанюка в Ворскле