В чемпионате Украины 2023-2024 осталось отыграть всего один тур. Первая тройка команд определилась заранее, как и представительство УПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы, пишет 24 Канал.

Топ-тройка уже известна

Шахтер оформил чемпионство и в условиях триумфа Реала в ЛЧ сможет попасть напрямую в основную стадию турнира. Динамо второе и будет играть в квалификации Лиги чемпионов.

Третье же место завоевал Кривбасс, ему предстоит представить Украину в Лиге Европы. А вот судьба путевок в Лигу конференций еще не определена. Для начала напомним расписание 30 тура УПЛ и турнирное положение команд.

Календарь 30 тура:

24 мая (суббота), 15:30. ЛНЗ – Ворскла

ЛНЗ – Ворскла 25 мая (воскресенье), 15:30. Заря – Колос

Заря – Колос 25 мая (воскресенье), 15:30. Полесье – Шахтер

Полесье – Шахтер 25 мая (воскресенье), 15:30. Рух – Динамо

Рух – Динамо 25 мая (воскресенье), 15:30. Черноморец – Днепр-1

Черноморец – Днепр-1 25 мая (воскресенье), 15:30. Кривбасс – Минай

Кривбасс – Минай 25 мая (воскресенье), 15:30. Оболонь – Александрия

Оболонь – Александрия 25 мая (воскресенье), 15:30. Металлист 1925 – Верес

Турнирная таблица УПЛ:

МЕСТО КОМАНДА І В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шахтёр 29 22 5 2 63-22 71 2 Динамо 29 21 3 5 70-27 66 3 Кривбасс 29 16 6 7 48-30 54 4 Днепр-1 29 13 10 6 38-27 49 5 Движение 29 12 13 4 43-29 49 6 Полесье 29 13 8 8 37-30 47 7 ЛНЗ 29 10 8 11 30-34 38 8 Ворскла 29 9 6 14 30-45 33 9 Заря 29 7 11 11 29-36 32 10 Черноморец 29 10 2 17 38-45 32 11 Александрия 29 7 10 12 27-38 31 12 Колосс 29 6 11 12 21-31 29 13 Оболонь 29 5 11 13 18-38 26 14 Верес 29 5 10 14 29-45 25 15 Минай 29 5 10 14 27-47 25 16 Металлист 1925 29 5 8 16 31-55 23

Справка. При условии равного количества очков между командами преимущество имеет тот клуб, который в очных матчах набрал больше баллов. Следующими критериями идут разница мячей в личных встречах, затем – общая разница мячей.

Битва за Лигу конференций

На последние две путевки в еврокубки претендуют три команды – Днепр-1, Рух и Полесье. Первые два клуба имеют преимущество в два балла над житомирской командой. Более того, Полесье уступает Днепру-1 и Руху даже по очным встречам.

Поэтому шансы житомирцев на Лигу конференций выглядят довольно малыми. Подопечным Шищенко необходимо обыгрывать Шахтер и надеяться на проигрыш Днепра-1 или Руха. Первые едут в гости к Черноморцу, тогда как вторые будут принимать Динамо.

Что касается заочной дуэли днепрян и львовян, то в их паре преимущество на стороне команды Максимова (2:0, 0:1). Стоит также отметить, что разницы между 4 и 5 местом нет, обе команды будут стартовать в Лиге конференций со второго квалификационного раунда.

Интересно знать. Владислав Ванат на 99% станет лучшим бомбардиром УПЛ в этом сезоне. Нападающий Динамо оформил 14 голов. У его главных преследователей нынче по 10 точных ударов. Речь о партнере Владислава по Динамо Виталии Буяльском и форварде Шахтера Данииле Сикане.

Битва за выживание

Однако самым горячим вопросом последнего тура является борьба за выживание. По регламенту две последние команды напрямую вылетят в Первую лигу. В свою очередь клубы, занявшие 13-14 места, будут играть переходные матчи против Левого берега и Эпицентра.

Формально в зоне плей-офф может оказаться Колос, но на практике вероятность этого минимальна. Это произойдет только при условии выигрыша Оболони у Александрии, поражения ковалевцев от Зари и компенсации общей разницы мячей. Сейчас у Оболони она -20, а у Колоса -10 (обе очные матчи закончились 0:0).

Поэтому де-факто Оболонь, Верес, Минай и Металлист 1925 будут определять, кто вылетит напрямую, а у кого будет шанс сохранить прописку в УПЛ через плей-офф. Напомним о том, как заканчивались очные матчи между командами.

Верес имеет преимущество над Оболонью (0:0, 3:0) и Минаем (0:0, 3:1)

также ровенчане выиграли первый матч у Металлиста 1925 (4:3), второй состоится в последнем туре

Оболонь имеет преимущество над Минаем (1:0, 1:1) и Металлистом 1925 (1:0, 1:1)

Минай имеет преимущество над Металлистом 1925 (0:1, 2:0)

Что нужно Оболони:

киевляне обезопасят себя от прямого вылета в случае победы над Александрией

ничья также спасет "броваров", если Верес или Минай допустят осечку в своем матче

если Оболонь проиграет, то ей необходимо либо поражение Вереса, либо невыигрыш Миная

Что нужно Вересу:

победа над Металлистом 1925 гарантирует ровенчанам место в плей-офф

ничья выведет Верес в плей-офф, если Оболонь проиграет или Минай допустит осечку

в случае поражения Верес гарантированно вылетит в Первую лигу

Что нужно Минаю:

победа над Кривбассом позволит закарпатцам спастись лишь при условии потери очков Оболонью или Вересом

в случае ничьей в Кривом Роге Минаю необходимо надеяться на поражение Вереса

в случае поражения Минай гарантированно вылетит в Первую лигу

Что нужно Металлисту 1925:

харьковчан в последнем туре устроит лишь победа над Вересом и поражение Миная от Кривбасса

ничья или победа Миная в Кривом Роге отправит Металлист 1925 в Первую лигу

в случае ничьей или поражения Металлист 1925 гарантированно вылетит в Первую лигу

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Букмекеры считают, что напрямую из УПЛ вылетят Минай и Металлист 1925. Коэффициент на понижение в классе харьковчан составляет лишь 1,05, тогда как закарпатцев – 1,65.

В свою очередь прямой вылет Вереса оценивается в 2,10, тогда как Оболони – в 4,00. Что касается котировок непосредственно на матчи с участием борцов за выживание, то они следующие:

МАТЧ 1 Х 2 Оболонь – Александрия 2,20 3,25 3,75 Кривбасс – Минай 3,40 4,25 2,00 Металлист 1925 – Верес 2,84 3,50 2,56

Что касается матчей претендентов на Лигу конференций, то эксперты вообще не верят в Полесье. Его победа над Шахтером оценивается аж в 5,40. Рух также является андердогом в битве с Динамо, а вот Днепр-1 должен побеждать Черноморец.