Ворскла – Ингулец 1:0

Гол: Кравец, 49.

В чемпионате Украины по футболу стартовал 20 тур. На пятницу была вынесена встреча середняков турнирной таблицы – Ворскла принимала Ингулец, пишет 24 канал.

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Команды совершенно по-разному проводят вторую часть сезона. В этом году Ворскла не одержала ни одной победы, дважды проиграв. На счету Ингульца три победы в четырех матчах. Это позволило подопечным Ковальца выскочить на 8 место и обойти полтавчан.

Впрочем, обе команды остаются в опасной близости к зоне переходных матчей. Поэтому в очной встрече команды играли исключительно на победу. Инициативу с первых минут захватили хозяева, но серьезных моментов у ворот Билыка в первом тайме было мало.

Открыть счет Ворскла сумела сразу после перерыва. После подачи углового мяч оказался у Скляра почти на лицевой линии. Хавбек навесил прямо на Кравца, с метра головой добившего снаряд в ворота Ингульца.

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После пропущенного гола гости выровняли игру и стали чаще доходить до ворот Исенко. Впрочем, защита полтавчан справилась со своей задачей, а нападение еще могло и удвоить преимущество. Однако Ворскла удовлетворилась минимальной победой.

Она позволила "зелено-белым" обойти Ингулец и подняться на 8 строчку. Петровцы теперь девятые в балу позади. В следующем туре полтавчане сыграют на выезде с Черноморцем, а подопечные Ковальца примут Колос.

Видеообзор матча Ворскла – Ингулец: