Украинские гранды будут представлены в новой игре EA Sports FC. Динамо и Шахтер, скорее всего, станут единственными представителями нашего государства в футбольном симуляторе.
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Все со временем
Украинской Премьер-лиги фанаты еще не дождались, однако EA Sports FC порадовала футбольных украинских болельщиков добавлением в игру Динамо и Шахтера. Более новых интересных деталей следует ожидать от EA уже в июле.
ЭА сменила название популярного футбольного симулятора FIFA. Издатель не смог договориться о продолжении сотрудничества с руководящим футбольным органом. Игра под брендом EA Sports FC сохранит все основные особенности серии, включая лицензированные турниры и клубы. Сотрудничество между EA Sports и ФИФА прекратилось после выхода игры, посвященной женскому чемпионату мира-2023.
Украинские клубы в FIFA 23
- "Сила" донецкого Шахтера была оценена у FIFA 23 в 3 возможных звезды из 5, а вот киевского Динамо в 3,5.
- После зимней трансферной кампании игроками с самым высоким рейтингом в составе Шахтера стали такие фубтолисты как: Тарас Степаненко (78), Андрей Пятов (75) и Лассина Траоре с Николаем Матвиенко (по 74). У Динамо – Николай Шапаренко (77), Виталий Буяльский (76) и Сергей Сидорчук с Георгием Бущаном (по 75).
- Самые перспективные игроки Динамо в игре: Николай Шапаренко (может развиться до 84), Денис Попов (может развиться до 83) и Антон Царенко (может развиться до 81), а в составе Шахтера – это Лассина Траоре (может развиться до 84), Виктор Корни (может развиться до 81), а также Георгий Судаков, Анатолий Трубин и Валерий Бондарь (все могут развиться до 80).