Ворскла – Інгулець 1:0

Гол: Кравець, 49.

В чемпіонаті України з футболу стартував 20 тур. На п'ятницю була винесена зустріч середняків турнірної таблиці – Ворскла приймала Інгулець, пише 24 канал.

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Команди геть по-різному проводять другу частину сезону. Цього року Ворскла не здобула жодної перемоги, двічі програвши. Натомість на рахунку Інгульця три перемоги в чотирьох матчах. Це дозволило підопічним Ковальця вискочити на 8 місце і обійти полтавців.

Втім обидві команди залишаються у небезпечній близкості до зони перехідних матчів. Тому в очній зустрічі команди грали виключно на перемогу. Ініціативу з перших хвилин захопили господарі, але серйозних моментів біля воріт Білика у першому таймі було обмаль.

Відкрити рахунок Ворскла зуміла одразу після перерви. Після подачі кутового м'яч опинився у Скляра майже на лицьовій лінії. Хавбек навісив прямо на Кравця, який з метра головою добив снаряд у ворота Інгульця.

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Після пропущеного голу гості вирівняли гру та стали частіше доходити до воріт Ісенка. Втім захист полтавців впорався зі своїм завданням, а напад ще міг і подвоїти перевагу. Однак Ворскла задовольнилась мінімальною перемогою.

Вона дозволила "зелено-білим" обійти Інгулець та піднятись на 8 сходинку. Петровці ж тепер дев'яті у балі позаду. У наступному турі полтавці зіграють на виїзді з Чорноморцем, а підопічні Ковальця приймуть Колос.