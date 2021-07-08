Усиление защиты
Защитник Шахтера ближайший год будет выступать в аренде в полтавской команде. Для Ворсклы Валерий Бондаренко стал третьим новобранцем в межсезонье. Но команда потеряла своего лидера Владислава Кулача. Футболист находится на просмотре в киевском Динамо.
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27-летний центральный защитник уже присоединился к команде на сборах. До этого полтавский клуб оформил два трансфера. "Зелено-белые" усилились Адеринсолой Эсеолой и Андреем Бацулой. Последний в период с 2009/2014 годов выступал в футболке Ворсклы.
Бондаренко – третий новичок Ворсклы
- Валерий Бондаренко – игрок Шахтера. Действующий контракт футболиста с "горняками" рассчитан до конца декабря 2023 года.
- В сезоне-2020/2021 выступал в аренде за Александрию, сыграл 21 матч, в которых отметился 5 голами. Также в его пассиве 3 желтые карточки и одно удаление.
- 27-летний защитник имеет опыт выступлений за рубежом. Играл за грузинское Торпедо и Викторию Гимараеш из Португалии.