Усиление защиты

Защитник Шахтера ближайший год будет выступать в аренде в полтавской команде. Для Ворсклы Валерий Бондаренко стал третьим новобранцем в межсезонье. Но команда потеряла своего лидера Владислава Кулача. Футболист находится на просмотре в киевском Динамо.

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27-летний центральный защитник уже присоединился к команде на сборах. До этого полтавский клуб оформил два трансфера. "Зелено-белые" усилились Адеринсолой Эсеолой и Андреем Бацулой. Последний в период с 2009/2014 годов выступал в футболке Ворсклы.

Бондаренко – третий новичок Ворсклы