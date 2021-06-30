По словам Владислава Кулача, на сборы с киевским Динамо он приехал в первую очередь для того, чтобы работать, и ему приятно находиться в таком коллективе.
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"Моя цель – по итогам сбора подписать контракт с Динамо. Находиться в этой команде, в коллективе – дорогого стоит. Уверен, что именно в Динамо можно расти с каждым днем. Не могу сказать, что уже перерос уровень полтавской Ворсклы, так как это очень хорошая команда. Но у Динамо больше амбиций, они хотят выигрывать все турниры, в которых участвуют, для меня это – новый вызов.
Да и возможность сыграть в Лиге чемпионов – эмоции от игры в ЛЧ невозможно передать словами. Я такого никогда не испытывал и надеюсь, что здесь у меня это получится", – заявил он.
Карьера Кулача: главное
- Кулач – воспитанник Олимпика-УОР и Шахтера.
- За свою карьеру он успел поиграть за Ильичевец, Металлург (Запорожье), Сталь, турецкий Эскишехирспор, Зарю, венгерский Гонвед и дважды защищал цвета Ворсклы.
- Форвард второй раз начал свои выступления за полтавский клуб с января 2020 года. В сезоне-2020/2021 сыграл 22 поединка и стал лучшим бомбардиром. Сам футболист признался, что ждал вызова в сборную Украины, но не обижается на тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко из-за того, что проигнорировали замечательную игру игрока.
- Кулач дважды становился бронзовым призером УПЛ с Зарей и Ворсклой.