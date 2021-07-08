Підсилення захисту

Захисник Шахтаря найближчий рік виступатиме в оренді у полтавській команді. Для Ворскли Валерій Бондаренко став третім новобранцем у міжсезоння. Натомість команда втратила свого лідера Владислава Кулача. Футболіст перебуває на перегляді у київському Динамо.

Читайте також Найкращий бомбардир УПЛ Кулач зізнався, чому змінив Ворсклу на Динамо

27-річний центральний захисник вже приєднався до команди на зборах. До цього полтавський клуб оформив два трансфери. "Зелено-білі" підсилились Адерінсолою Есеолою та Андрієм Бацулою. Останній у період з 2009/2014 років виступав у футболці Ворскли.

Бондаренко – третій новачок Ворскли