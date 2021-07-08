Підсилення захисту
Захисник Шахтаря найближчий рік виступатиме в оренді у полтавській команді. Для Ворскли Валерій Бондаренко став третім новобранцем у міжсезоння. Натомість команда втратила свого лідера Владислава Кулача. Футболіст перебуває на перегляді у київському Динамо.
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27-річний центральний захисник вже приєднався до команди на зборах. До цього полтавський клуб оформив два трансфери. "Зелено-білі" підсилились Адерінсолою Есеолою та Андрієм Бацулою. Останній у період з 2009/2014 років виступав у футболці Ворскли.
Бондаренко – третій новачок Ворскли
- Валерій Бондаренко – гравець Шахтаря. Чинний контракт футболіста із "гірниками" розрахований до кінця грудня 2023 року.
- У сезоні-2020/2021 виступав в оренді за Олександрію, зіграв 21 матч, у яких відзначився 5 голами. Також у його пасиві 3 жовті картки та одне вилучення.
- 27-річний захисник має досвід виступів за кордоном. Грав за грузинське Торпедо та Вікторію Гімараєш з Португалії.