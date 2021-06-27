У Кулача закончился контракт с Ворсклой. Стороны не сумели договориться о новом соглашении, поэтому форвард покинул команду в статусе свободного агента. Еще 25 июня он не сыграл в спарринге Ворсклы против Днепр-1. И не отправился на сбор в Ужгород.

Стоит отметить, что Кулач в прошлом сезоне УПЛ забил 15 голов, став лучшим бомбардиром УПЛ.

Потеря Кулача – не единственная для Ворсклы в это межсезонье. Руководство клуба так и не смогло договориться о продлении соглашения с защитником Пап-Альюн Ндиайе. Его контракт истекает 30 июня. Поэтому футболист даже не вернулся в Полтаву после отпуска.

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Также неизвестно, удастся ли Ворскле договориться за аренду вингера Георгия Цитаишвили. Права на него принадлежат Динамо, но вторую половину прошлого сезона он провел в аренде именно в Ворскле. Полтавчане хотели бы снова его арендовать, но в Динамо пока не ответили на эту просьбу.

Зато команда подписала защитника Йоонас Тамм, который в прошлом сезоне выступал в Десне.

В следующем сезоне Ворскла будет выступать в квалификации Лиги конференций. Во втором раунде команда сыграет против победителя пары Ноа (Армения) – КуПС (Финляндия).