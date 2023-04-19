Украинская Премьер-лига – среди лидеров по частоте назначения пенальти. Россияне также смогли попасть в список лег по этому показателю.

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УПЛ заняла седьмую строчку мирового рейтинга по частоте назначения пенальти. По подсчетам Международного центра спортивных исследований, украинские арбитры в элитном дивизионе назначают одиннадцатиметровые удары в среднем каждые 197 минут. Российская лига замкнула тройку, там пенальти пробивают раз 187 минут

Лидером рейтинга стал чемпионат Египта, где голкиперы готовятся к одиннадцатиметровому удару каждые 172 минуты. А вот меньше всего фолят в штрафной японцы, поскольку в J-лиге к одиннадцатиметровой отметке футболисты подходят раз в 613 минут.

Ни одна из топ-5 лег в десятку мирового рейтинга не вошла. Высшее из них оказалась итальянская Серия А, занявшая 19 место в списке (пенальти назначается каждые 235 мин). Если учитывать только топовые лиги, то следующими идут французская Лига 1 (245 мин), испанская Ла Лига (252 мин), немецкая Бундеслига (289 мин), а замыкает пятерку Английская Премьер-лига (321 мин).

Топ-20 лиг по самому частому назначению пенальти / CIES Football Observatory