"Маріуполь" 16 липня завдав поразки полтавській "Ворсклі" у 31 турі української Прем'єр-ліги (УПЛ). "Азовці" здобули перемогу, граючи майже весь другий тайм у меншості.

Ворскла – Маріуполь 1:2

Голи: Павлюк, 46 – Чурко, 56, Кирюханцев, 86

Вилучення: Челядін, 90+2 (Ворскла) – Ігнатенко, 51 (Маріуполь)

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Перший гострий момент у матчі мали гості, повідомляє 24 канал. Після розіграшу кутового м'яч опинився у Корнієнка, який приборкав його перед штрафним "Ворскли".

Ткаченко потужно пробив, але голкіпер полтавців Ткаченко зумів відбити м'яч.

Черговий момент "азовці" мали на 24 хвилині. М'яч після прострілу з правого флангу опинився у Кащука. Чемпіон світу 2019 року пробив приблизно з 10 метрів, проте Ткаченко відбив м'яч.

Через 4 хвилини Кащук мав ще одну нагоду. Ідентичний момент Олексій отримав після прострілу з лівого флангу. На жаль для Кащука, він не зміг переправити м'яч у ворота.

Черговий момент Кащук мав на 31 хвилині. Корнієнко з лівого флангу верховою передачею знайшов Олексія. Останній пробив головою у нижній кут, але Ткаченко здійснив порятунок.

Свій єдиний момент у першому тайму "Ворскла" мала аж на 45 хвилині. Козиренко втік від оборонців та навіть завдав удару по воротах Гальчука. Переграти голкіпера гравець полтавців не зміг.

Відразу по перерві "Ворскла" приголомшила суперника. Павлюк після подачі з кутового Челядіна високо вистрибнув та головою розстріляв Гальчука – 1:0.

На 51 хвилині справи "Маріуполя" стали ще гірші: Ігнатенко напрацював на вилучення. Та вже на 56 хвилині "Маріуполь" отримав шанс зрівняти рахунок.

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Кулаков продавив оборонців, внаслідок чого Дубко за межами правил зупинив нападника у штрафному – пенальті. Удар з позначки холоднокровно реалізував Чурко.

Вивести "азовців" вперед міг Топалов, після того як увірвався у штрафний з лівого флангу. Однак гравець "Маріуполя" викрутив м'яч від воріт.

На 79 хвилині "Ворскла" претендувала на пенальті: м'яч влучив у руку Кирюханцева у штрафному. Арбітр не наважився призначити пенальті.

"Маріуполь" відповів гострим виходом віч-на-віч Кулакова. Нападник отримав чудовий пас від Топалова, проте не забив свій дебютний гол в УПЛ.

На 86 хвилині свіжий Кирюханцев приніс свої команді перемогу. "Азовці" розіграли чудову комбінацію у штрафному й Ігор переправив м'яч у порожні ворота.

У коменсований час Челядін напряцював на вилучення і команди дограли матч у рівних складах. Вольова перемога "Маріуполя".

Ворскла – Маріуполь відеоогляд

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