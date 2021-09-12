Ворскла в потрясающем матче с 4 голами не смогла победить Десну: видео

Полтавская Ворскла и черниговская Десна встретились 12 сентября в 7 туре чемпионата Украины. Поединок в Полтаве завершился результативной ничьей.

Ворскла – Десна 2:2

Голы: Пуцлин, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 25, Безбородько, 32

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В первом тайме обе команды предложили открытый футбол и моментами создавалось впечатление, что игроки забыли элементарные правила в обороне.

Быстрые голы Ворсклы

Лучше в поединок вошла Ворскла, которая уже до 20 минут вела с преимуществом в два мяча.

Первый гол в матче пришел с правого фланга атаки Ворсклы. Скляр сделал качественный кросс в штрафной черниговцев, куда вбежал Пуцлин и метко пробил.

Видео гола Пуцлина

Забив быстрый гол команда Юрия Максимова решила не останавливаться. Десна неудачно бросил аут и после перехвата Ворскла воспользовалась разрывом между линиями у соперника.

Скляр точной передачей вывел Степанюка один на один с Мисаки и Руслан легко переиграл голкипера – 2:0 и Десна в нокдауне.

Видео гола Степанюка

Камбэк Десны

Десна достаточно быстро отошла и на 25 минуте отыграла первый гол. Гостям помог игрок Ворсклы Якубу, который ошибся при передаче на партнера.

Талантливый Волошин перехватил мяч, ворвался в штрафную и переиграл Резника.

Видео гола Волошина

Пропущенный гол отнюдь не огорчил полтавчан, которые могли увеличивать преимущество. В частности, Степанюк пробил в стойку из пределов штрафной.

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После момента Степанюка Десне удалось сравнять счет в игре. Снова в оборонке ошибся Якубу: легионер полтавчан задержался и позволил Безбородко избежать офсайда.

Нападающий Десны вышел один на один с Резником и покатил мяч мимо голкипера – 2:2!

Видео гола Безбородько

Феерическая ничья

После перерыва команды продолжили играть в открытый футбол. Ворскла лучше держала мяч, однако атаки были острее у соперника.

На 60 минуте Десна была близка, чтобы впервые в поединке выйти вперед. Тотовицкий обработал мяч в штрафной соперника и с линии вратарской пробил в Резника.

Через 15 минут Тотовицкий остроумным пасом нашел в штрафной Болбата. Сергей целил в дальний угол, но помехой голу стал Резник. Через минуту уже сам Тотовицкий мог забивать.

Андрей классно пробил головой, направив мяч под перекладину. Резник в очередной раз спас партнеров. Ворскла ответила только моментом у Пешича в конце матча.