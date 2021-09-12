Ворскла – Десна 2:2

Голи: Пуцлін, 4, Степанюк, 17 – Волошин, 25, Безбородько, 32

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У першому таймі обидві команди запропонували відкритий футбол і моментами складалося враження, що гравці забули елементарні правила в обороні.

Швидкі голи Ворскли

Краще у поєдинок увійшла Ворскла, яка вже до 20 хвилин вела з перевагою у два м'ячі.

Перший гол у матчі прийшов з правого флангу атаки Ворскли. Скляр зробив якісний крос у штрафний чернігівців, куди вбіг Пуцлін та влучно пробив.

Відео голу Пуцліна



Забивши швидкий гол команда Юрія Максимова вирішила не зупинятися. Десна невдало вкинула аут і після перехоплення Ворскла скористалася розривом між лініями у суперника.

Скляр точною передачею вивів Степанюка віч-на-віч з Мисаком і Руслан легко переграв голкіпера – 2:0 і Десна в нокдауні.

Відео голу Степанюка

Камбек Десни Десна досить швидко оклигала й на 25 хвилині відіграла перший гол. Гостям допоміг гравець Ворскли Якубу, який помилився під час передачі на партнера.

Талановитий Волошин перехопив м'яч, увірвався у штрафний та переграв Різника.

Відео голу Волошина



Пропущений гол аж ніяк не засмутив полтавців, які могли збільшувати перевагу. Зокрема, Степанюк пробив у стійку з меж штрафного.

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Після моменту Степанюка Десні вдалося зрівняти рахунок у грі. Знову в оборонці помилився Якубу: легіонер полтавців затримався і дозволив Безбородьку уникнути офсайду.

Нападник Десни вийшов віч-на-віч з Різником і покотив м'яч повз голкіпера – 2:2!

Відео голу Безбородька