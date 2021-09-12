Минай – Черноморец 2:2

Голы: Байдал, 42 (п), Вишневский, 53 – Ванат, 57, Авагимян, 64

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Не забиваешь ты – забивают тебе

За весь первый тайм Черноморец создал моментов по крайней мере на три гола, однако именно хозяева поля сумели отметиться единственным голом за 45 минут.

Поединок начался с опасного момента у ворот "моряков": Коваленко красивым ударом из-за пределов штрафной пытался закрутить мяч в верхний угол, однако попал в перекладину.

После этого у одесситов были две хорошие возможности выйти вперед. Сперва Сергей Кравченко мощно пробил и после рикошета мяч едва не залетел под перекладину. Кучер совершил отличный сейв!

На 35 минуте у ворот Миная возник пожар. Ванат в штрафной получил великолепную передачу и "расстреливал" Кучера. Голкипер отбил мяч, после чего тот летел в направлении ворот. С линии ворот мяч прямо на Авагимяна выбил защитник, однако после повторного удара игрока Черноморца Кучер снова спас партнеров.

Минай же отметился голом на 42 минуте с пенальти. Вишневский картинно упал в штрафной после вероятного контакта с Вантухом. Учитывая, что на игре не работала система VAR, арбитр не мог проверить потенциальный офсайд у игрока Миная или же наличие фола.

Исполнить наказание взялся Байдал и уверенно переиграл Кучерука – 1:0!

Видео гола Байдала



Уже в компенсированное время Черноморец мог сравнивать счет. Однако Ванат снова не смог переиграть Кучера.

Голевая "перестрелка"

Во втором тайме команды подарили гораздо больше голов. Довольно быстро Минай сумел закрепить свое преимущество. Хозяева поля перехватили мяч в центре, после чего Хахлев отдал пас на ход Вишневскому. Олег виртуозно обыграл нескольких защитников и красиво пробросил мяч мимо голкипера – 2:0.

Видео гола Вишневского



Но не успели закарпатцы отпраздновать гол, как "моряки" отыграли один мяч. Ванат после того, как упустил несколько моментов, уверенно реализовал рандеву с голкипером.

Видео гола Ваната



Еще через несколько минут на табло горело 2:2! Минай слишком прижался к собственным воротам и был наказан. "Моряки" разорвали защиту хозяев, в результате чего Путря пробил из пределов штрафной. Кучер совершил спасение, но первым на добивании оказался Авагимян и переиграл вратаря.

Видео гола Авагимяна



В конце матча Черноморец мог вырывать победу. Цитаишвили переместился на левый фланг и получил шанс отметиться голом. После разрезной передачи Георгий оказался в штрафной и переиграл голкипера. Минай спасла стойка.

В то же время закарпатский клуб в компенсированное время требовал пенальти после падения Евгения Селезнева в штрафной. Однако арбитр не решился указать на 11 метров.

В итоге команды разошлись миром. После 6 матчей Минай занимает 11 место, имея 6 очков. Черноморец сыграл 7 поединков и набрал 5 очков – 14 строчка.

Минай – Черноморец видеообзор