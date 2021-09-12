Колос – Мариуполь 1:3

Голы: Лысенко, 72 – Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26

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Перед очным поединком Колос и Мариуполь были едва ли не худшими командами сезона. Если ковалевцы за 5 матчей набрали 5 очков, то "азовцы" в 6 играх получили 1 балл. Поэтому в так называемой битве аутсайдеров отступать было некуда.

Двойной удар Мариуполя

Ближе к середине первого тайма Мариуполь сделал громкое заявление на победу. Уже на 16 минуте гости вышли вперед после стандарта. Чемпион мира Кащук классно пробил со штрафного в штангу. На добивании удачно сыграл Топалов и забил первый гол в матче.

Видео гола Топалова

Через 10 минут "азовцы" удвоили преимущество. Кулаков третий раз в матче вышел один на один с Маханьковым и наконец переиграл голкипера хозяев поля.

Видео гола Кулакова

После двух пропущенных голов Колос создал несколько моментов, чтобы хотя бы сократить счет. Сначала Чурко опасно пробил и после рикошета Кудрик спас Мариуполь. А потом опасно возле вратаря пробил Богданов.

После перерыва Колос зажал Мариуполь, который практически забыл об атаках и позиционном футболе. Несмотря на это у подопечных Остапа Маркевича была прекрасная возможность закрыть матч. Святюха оказался в штрафной перед воротами, но чудом пробил выше.

В то же время у Колоса начали появляться острые моменты. Сначала, как хоккеист сыграл Богданов: Андрей коварно пробил в угол, но голкипер отбил мяч.

Результативная развязка

На 72 минуте хозяева отыграли один мяч. Колос разогнал классную комбинационную атаку, которая завершилась замечательной передачей Ренана и голом Лысенко.

Видео гола Лысенко

Колос давил на Мариуполь едва не целой командой почти до финального свистка. Но вырвать хотя бы ничью ковалевцы не смогли. Мариуполь в компенсированное время провел еще одну результативную атаку. Третий гол "азовцев" забил Топалов, который оформил дубль в игре.

Видео второго гола Топалова

Благодаря победе Мариуполь набрал 4 очка, однако и в дальнейшем в зоне вылета – 15 ступенька. В то же время Колос занимает 14 место.

Колос – Мариуполь видеообзор