Безумный гол, принесший победу Ворскли
В первом тайме команды выдали настоящую голевую перестрелку, старт которой дал скорый гол Степанюка на 4-й минуте. Свисток на перерыв зафиксировал результативную мировую со счетом 2:2, пишет 24 канал.
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После отдыха команды начали показывать более позиционную игру, поэтому голов было гораздо меньше, а точнее только один.
На 69-й минуте Ворскла в третий раз за матч вышла вперед в счете. Яворский сразился в центре поля, мяч подхватил Челядин и разрядил свою пушку с дальней дистанции. Мяч от стойки залетел в сетку ворот АИКа. Артем отметился безумным голом, который стал победным для Ворсклы в этом матче.
В итоге – 3:2, победа Ворсклы в первом матче противостояния против АИКа.
Гол Челядина в ворота АИКа: смотрите видео
Что известно об авторе безумного гола Ворсклы
- Артем Челядин – 22-летний опорный полузащитник, выступающий в структуре Ворсклы с 2018 года.
- В августе 2020 присоединился к главной команде полтавского клуба.
- В сезоне-2021/2022 провел 20 матчей, в которых отличился ассистом и тремя желтыми карточками.
- Контракт Челядина с Ворсклой рассчитан до конца июня 2024 года.