Безумный гол, принесший победу Ворскли

В первом тайме команды выдали настоящую голевую перестрелку, старт которой дал скорый гол Степанюка на 4-й минуте. Свисток на перерыв зафиксировал результативную мировую со счетом 2:2, пишет 24 канал.

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После отдыха команды начали показывать более позиционную игру, поэтому голов было гораздо меньше, а точнее только один.

На 69-й минуте Ворскла в третий раз за матч вышла вперед в счете. Яворский сразился в центре поля, мяч подхватил Челядин и разрядил свою пушку с дальней дистанции. Мяч от стойки залетел в сетку ворот АИКа. Артем отметился безумным голом, который стал победным для Ворсклы в этом матче.

В итоге – 3:2, победа Ворсклы в первом матче противостояния против АИКа.

Гол Челядина в ворота АИКа: смотрите видео

Что известно об авторе безумного гола Ворсклы

Артем Челядин – 22-летний опорный полузащитник, выступающий в структуре Ворсклы с 2018 года.

В августе 2020 присоединился к главной команде полтавского клуба.

В сезоне-2021/2022 провел 20 матчей, в которых отличился ассистом и тремя желтыми карточками.

Контракт Челядина с Ворсклой рассчитан до конца июня 2024 года.

К слову. Ответный матч АИК – Ворскла состоится 27 июля в 20:00 по Киеву.