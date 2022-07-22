Шалений гол, який приніс перемогу Ворсклі

У першому таймі команди видали справжню гольову перестрілку, старт якій дав швидкий гол Степанюка на 4-й хвилині. Свисток на перерву зафіксував результативну мирову з рахунком 2:2, пише 24 канал.

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Після відпочинку команди почали показувати більш позиційну гру, тому голів було значно менше, а точніше лише один.

На 69-й хвилині Ворскла утретє за матч вийшла уперед в рахунку. Яворський поборовся у центрі поля, м'яч підхопив Челядін та розрядив свою гармату з дальньої відстані. М'яч від стійки залетів у сітку воріт АІКа. Артем відзначився шаленим голом, який став переможним для Ворскли у цьому матчі.

У підсумку – 3:2, перемога Ворскли у першому матчі протистояння проти АІКа.

Гол Челядіна у ворота АІКа: дивіться відео

Що відомо про автора божевільного голу Ворскли

Артем Челядін – 22-річний опорний півзахисник, який виступає у структурі Ворскли з 2018 року.

У серпні 2020-го приєднався до головної команди полтавського клубу.

У сезоні-2021/2022 провів 20 матчів, у яких відзначився асистом та трьома жовтими картками.

Контракт Челядіна з Ворсклою розрахований до кінця червня 2024 року.

До слова. Матч-відповідь АІК – Ворскла відбудеться 27 липня о 20:00 за Києвом.