Ворскла – АИК 3:2

Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44

Ворскла второй среди украинских клубов начала свой путь в еврокубках в сезоне-2022/2023. Хотя этот матч был домашним для украинцев, но из-за войны в нашей стране состоялся не в Полтаве, а в столице Швеции.

Этот поединок стал дебютным для Виктора Скрипника во главе тренерского мостика Ворсклы.

Победитель этой пары в следующем раунде сыграет против победителя противостояния Валмиера (Латвия) – Шкендия (Северная Македония). В первой встрече с разницей в один гол победила Швендия – 1:2, пишет 24 канал.

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Команды активно начали поединок. Даже не показалось, что матч состоялся в Стокгольме, Ворскла с первых секунд не отсиживалась в обороне.

Уже на 4-й минуте полтавский клуб открыл счет в матче. Все началось с вбрасывания с углового. Мяч получил Козыренко и прицельно подал на голову Степанюка. Нападающий украинской команды сыграл на опережение и размочил нули на табло – 1:0.

Олейник и Козыренко нанесли удары из-за пределов штрафной. Но эти выстрелы не увеличили преимущество ворсклян.

Хуссейн классно забросил на Стефанелли. С первым ударом от аргентинца парировал Ризник, но на добивании Стефанелли направил мяч в сетку ворот украинского клуба – 1:1.

Яворский классно с глубины поля забросил на ход Пердути. Тот успел догнать мяч и сбросить его в центр штрафного соперника. Мяч подхватил Козыренко и бильярдным ударом в дальний угол ворот снова вывел Ворсклу вперед – 2:1. Козыренко уже на 24-й минуте отличился по системе "гол плюс пас".

Ризник справился с несильным ударом с далекого расстояния от Хуссейна.

Яворский заблокировал удар соперника, но шведы увидели игру рукой. Однако арбитр не поступил на апелляцию игроков АИКа.

В конце первого тайма шведы сравнили цифры на табло. На 44-й минуте Мендес прострелил во вратарскую Ворсклы. Наши футболисты отбились, но мяч улетел прямо под удар Ларссона. Капитан АИКа ударом в одно касание второй раз сравнял счет во встрече – 2:2.

Именно такая результативная ничья была зафиксирована в первой 45-минутке. Подопечные Виктора Скрипника провели отличный тайм.

Шедевр после четырех минут на поле

Тиль нанес удар, но мяч после рикошета пролетел мимо шведских владений.

Во втором тайме команды показывали более позиционную игру, не приводившую к действительно опасным моментам.

На 69-й минуте Ворскла в третий раз повела в счете. Яворский сразился в центре поля, мяч получил Челядин и решился на удар с далекого расстояния. Мяч от стойки пересек линию ворот АИКа – 3:2. Невероятный гол ворсклянина, который на 65-й минуте вышел на футбольное поле из замены.

Снова было заброс на Стефанелле, но на этот раз аргентинец не дотянулся до мяча даже головой. Похожий момент был до первого взятия ворот Потрошителя.

Бацула пытался разрядить ситуацию у собственных ворот, но выбил неудачно. Однако удар Ларссона был выше ворот.

Ризник вытащил мяч из-под перекладины после удара Абдирахмана.

Ворскла одержала сверхважную победу над АИКом в первом матче квалификации Лиги конференций – 3:2. Скрипник из победы дебютировал во главе полтавского клуба, которая трижды выходила вперед в счете в этой встрече.

К слову. Ответный матч АИК – Ворскла состоится 27 июля в Стокгольме.